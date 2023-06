Balzani: “Per Frattesi l’Inter è in vantaggio, ma non è vero che la Roma è esclusa”

Intervenuto ai microfoni di Teladoiotokyo, Francesco Balzani, giornalista, ha parlato così del futuro di Davide Frattesi: "Per Frattesi l'Inter è in vantaggio, ma non è vero che la Roma è esclusa dalla trattativa. Anche l'anno scorso, per Dybala, i nerazzurri erano avanti. Quello che dice il calciatore vale tutto e niente. Lui vuole la Roma, poi se i giallorossi tentennano ancora e l'Inter si presenta con un'offerta, Frattesi non dice di no. La Roma è quella che si è mossa prima sul giocatore ma ora bisogna sbrigarsi, se lo vuole può ancora prenderlo.