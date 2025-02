TS – Conte-Inzaghi, scintille: così Napoli-Inter è già iniziata

“Con il successo, fra le polemiche, contro la Fiorentina, l'Inter si portata a meno uno dal Napoli. Simone Inzaghi ha raggiunto, seppur non completamente e con qualche giorno di ritardo, l'obiettivo che si era prefissato, ovvero quello di portarsi a ridosso di Antonio Conte. Se avesse vinto a Firenze oggi sarebbe già in testa, però questo discorso vale anche per Conte che domenica ha sprecato in casa contro l'Udinese la possibilità di rimanere a più tre. Adesso le due principali rivali per lo scudetto - ma attenzione a dare per tagliata fuori l'Atalanta - avranno davanti a loro poco meno di tre settimane prima di arrivare allo scontro diretto del Maradona. Saranno tre settimane intense e non mancheranno le scintille fra i due club; d'altronde già l'1-1 di novembre aveva acceso la tensione fra gli allenatori e le società.