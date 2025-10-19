Barça-Villarreal a Miami, in Spagna cresce protesta dei calciatori

La protesta va anzi allargandosi, con toni sempre più tesi tra La Liga, sponsor di questa partita all'estero, che minaccia "pesanti conseguenze" per club e giocatori, ed il sindacato di questi ultimi (AFE), riferisce El Pais. Le proteste si sono infatti ripetute all'inizio delle partite di sabato Siviglia-Maiorca, Barcellona-Girona, Villarreal-Betis e Atlético-Osasuna. La prima e la terza partita della giornata sono state trasmesse su Movistar, che riceve il segnale da LaLiga, mentre la seconda e la quarta su DAZN. Durante l'intervallo, è stata trasmessa un'inquadratura dal campo, con i giocatori fermi, e sullo schermo è apparso il messaggio "Impegno per la pace", alludendo agli attuali conflitti armati.