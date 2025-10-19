Dopo la sfida tra Juventus e Como è scoppiata una polemica in sala stampa fra gli allenatori Igor Tudor e Cesc Fabregas

Redazione1908 19 ottobre - 23:16

Il tema della contesa — Tutto è partito dalla conferenza stampa della vigilia, in cui Tudor aveva fatto un’osservazione sul progetto del Como:«Il Como è una finta piccola, ha speso tanto e i giocatori li ha scelti tutti l’allenatore, una bella cosa». Un commento che, a quanto pare, non è stato gradito da Fabregas.

La replica di Fabregas — Il tecnico del Como ha risposto subito dopo la partita:«Mi rivolgo con rispetto a mister Tudor, visto che sabato mi ha chiamato “allenatore del Como”. È un grande allenatore e la Juve un club immenso. Ha detto che noi siamo un esempio e che io prendo tutti i calciatori: magari non gli hanno spiegato bene tutta la storia…».

Poi ha aggiunto, con tono più polemico: «Tudor ha un altro tipo di lavoro da fare, deve vincere sempre. Noi no, facciamo un altro mestiere».

La contro-risposta di Tudor — L’allenatore bianconero, informato delle parole di Fabregas, ha risposto in modo secco e diretto: «Non so cosa abbia detto Fabregas, può dire quello che vuole. Sono cose sue e io dico il mio».

Il contesto — La tensione arriva in un momento delicato per la Juventus, reduce dalla sconfitta contro il Como, un risultato che ha alimentato le critiche verso Tudor. Fabregas, dal canto suo, ha colto l’occasione per ribadire la solidità del progetto comasco e la differenza di prospettive tra le due squadre: da una parte chi deve costruire, dall’altra chi deve solo vincere.