Il difensore ha chiesto al club blaugrana di potersi fermare

9 dicembre 2025

Araujo ha chiesto al Barcellona di fermarsi. Il motivo? Il giornalista Juanma Castano ha parlato della situazione del difensore: "Araujo? È più grave di quanto pensiamo. La situazione di Araujo è molto grave e vedremo se giocherà di nuovo per il Barcellona. È tutto molto precario".

"Ronald non è pronto per giocare. È una questione privata e non dirò altro. Vi chiedo di rispettare la situazione. Questo è tutto ciò che posso e dirò", è stata invece la spiegazione di Hans-Dieter Flick.

"In Spagna raccontano di uno stato di salute mentale in notevole difficoltà con attacchi di ansia: «È emotivamente devastato», mormorano. Famiglia, società e compagni di squadra lo stanno supportando nella speranza che possa presto intravedere la luce. Non può non venire alla mente quanto accadde, in serie A, a Ilicic ai tempi della sua esperienza all’Atalanta. Durante il covid ebbe un crollo emotivo durante il periodo del primo lockdown e più volte ha parlato della sua depressione", si legge sul Corriere della Sera.

