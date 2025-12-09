FC Inter 1908
Barcellona, Araujo ha chiesto di potersi fermare. In Spagna: “Situazione molto grave”

Il difensore ha chiesto al club blaugrana di potersi fermare
Gianni Pampinella 

Araujo ha chiesto al Barcellona di fermarsi. Il motivo?  Il giornalista Juanma Castano ha parlato della situazione del difensore: "Araujo? È più grave di quanto pensiamo. La situazione di Araujo è molto grave e vedremo se giocherà di nuovo per il Barcellona. È tutto molto precario".

"Ronald non è pronto per giocare. È una questione privata e non dirò altro. Vi chiedo di rispettare la situazione. Questo è tutto ciò che posso e dirò", è stata invece la spiegazione di Hans-Dieter Flick.

"In Spagna raccontano di uno stato di salute mentale in notevole difficoltà con attacchi di ansia: «È emotivamente devastato», mormorano. Famiglia, società e compagni di squadra lo stanno supportando nella speranza che possa presto intravedere la luce. Non può non venire alla mente quanto accadde, in serie A, a Ilicic ai tempi della sua esperienza all’Atalanta. Durante il covid ebbe un crollo emotivo durante il periodo del primo lockdown e più volte ha parlato della sua depressione", si legge sul Corriere della Sera.

