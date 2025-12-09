Nel suo editoriale per Cronache di Spogliatoio, Walter Sabatini ha elogiato Cristian Chivu. Per il dirigente il tecnico nerazzurro è un 'personaggio da preservare'. "Ha sempre un bel sorriso aperto, reale, che gli viene da dentro, non di facciata. Ha un piacere enorme a fare questo lavoro e a farlo per l'Inter. Chivu è un personaggio da preservare. È assolutamente professionale, ma disincantato, non si fa prendere dai sentimenti in eccesso".
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Sabatini: “Chivu personaggio da preservare. È forte, con una capacità enorme. L’Inter è…”
ultimora
Sabatini: “Chivu personaggio da preservare. È forte, con una capacità enorme. L’Inter è…”
Nel suo editoriale per Cronache di Spogliatoio, Walter Sabatini ha elogiato il tecnico nerazzurro
"È un allenatore forte, con una capacità di analisi enorme. L'Inter è sempre ripartita, ma non è facile a Milano gestire le sconfitte. Chivu ha fatto una rivoluzione gentile, ha capito che arrivare e distruggere tutto poteva essere tragico. E oggi ha una squadra concreta. È stato umile e analitico: trasferisce le idee, non le impone. E la squadra è molto partecipe".
(Cronache di Spogliatoio)
© RIPRODUZIONE RISERVATA