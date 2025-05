“Che partita, magnifica, meravigliosa. Per il peso della gara, la più bella della Champions. Ora vado nello specifico: quando dico che il Barcellona è unico e non si è mai visto - e mai si vedrà - è perché non ha fenomeni, ma non ti fanno mai vedere la palla. L’Inter è ripartita tre volte, i calci d’angoli vanno lasciati stare, si sapeva che erano in favore dell’Inter. Una squadra forte come quella nerazzurra, che fa una gara così senza mai ripartire… Dumfries è stato il migliore in campo, poteva metterli in difficoltà anche Thuram se fosse stato bene. Gli altri hanno fatto una fatica immane.