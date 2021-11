Barella e Bastoni a Coverciano: condizioni monitorate dallo staff medico dell’Italia

I due interisti sono usciti acciaccati dalla gara contro il Milan e si stanno sottoponendo ai controlli in vista degli impegni con la Nazionale

Nel secondo tempo del derby, Simone Inzaghi è stato costretto a sostituire Barella e Dzeko. Per entrambi un affaticamento muscolare che ha destato preoccupazione soprattutto in vista della pausa per le Nazionali. Perché i due calciatori sono tra i convocati che lasceranno la Pinetina per raggiungere i loro commissari tecnici. Ma nel finale della gara, dalle parole di Inzaghi, si è capito che durante la gara c'erano stati problemi anche per Bastoni che è comunque rimasto in campo fino al 40esimo ed è stato sostituito poi da Dimarco.