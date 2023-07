Barella saluta: “Per questi anni emozionanti”. La dedica è per chi lascia l’Inter

Quasi da colpo al cuore. Perché sembrava un saluto all'Inter. Nicolò Barella in un post sui social ha scritto: "Per questi anni emozionanti e non solo...grazie!" e ha accompagnato la scritta da due cuori nerazzurri. Suspence ma subito dopo un altro post nelle Instagram Stories con le foto dei ragazzi, dei suoi compagni, che hanno lasciato l'Inter fino ad ora. Il centrocampista e i suoi compagni oggi si sono ritrovati alla Pinetina per la prima giornata di allenamenti in vista della nuova stagione e di cambiamenti ad Appiano ce ne sono stati tanti. Il giocatore nerazzurro ha sentito così il bisogno di salutare chi ha lasciato il club nerazzurro negli ultimi giorni con un grazie che sottolinea come Nicolò sia uno dei capitani in campo della formazione interista.