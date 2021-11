LIVEBLOG / Milan-Inter: 1-1. Barella e Lautaro sbagliano di poco. I tifosi: “Ma perché?”

Le reazioni social dei tifosi: attesa, speranza, gioie, ironia. Così ì sostenitori interisti vivono una serata speciale

È un derby che vale più di tre punti. Non sarà decisivo e definitivo ma la sfida potrebbe rilanciare l'Interin chiave scudetto e mandare un messaggio chiaro e forte alle principali rivali del campionato, il Milan - avversario di giornata - e il Napoli, avversario della prossima. I tifosi nerazzurri, almeno quelli che non hanno la fortuna di assistere allo spettacolo dalle tribune del Meazza, saranno incollati a tv e social per sostenere i loro colori. Vi raccontiamo ansie, aspettative, momenti delicati, gioie e dolori: insomma tutti i sentimenti rinchiusi in novanta minuti caldissimi. Perché un derby è un derby e nessuno come i tifosi possono raccontarlo.