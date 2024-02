"... Già, Simeone. Anche lui ha giocato nell’Inter, oltre vent’anni fa. Anche lui a centrocampo. E anche lui era un idolo dei tifosi. E, per certi versi, ricordava il centrocampista sardo: per lo spirito con cui giocava, per come sentiva le partite, per come risaliva il campo e per come segnava. In realtà, Barella segna un po’ meno di quanto dovrebbe e potrebbe. Un anno fa, di questi tempi, era già a quota 6 reti, chiudendo la stagione con un bottino di 9. Oggi è fermo a 2, ma la prima prodezza, contro il Napoli, è stato un vero gioiello".