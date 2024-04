EDICOLA / CdS: Barella il maratoneta. È al top grazie a lavoro speciale

"Il derby finale. Per Dybala, Lukaku, Ciro, Felipe e Luis Alberto può essere l'ultimo", è il titolo principale del Corriere dello Sport che si riferisce ovviamente a quello tra Roma e Lazio. Si parla poi di Inter in un box: " Barella fa il maratoneta", il titolo dedicato ai nerazzurri. "Il centrocampista al top della forma grazie al lavoro speciale svolto a fine stagione. Adesso vuole lo scudetto della stella e un Europeo da protagonista. Inzaghi ritrova Arnautovic per il rush finale".

Gli altri titolo sono: "Osi, si muove il PSG. Lo sceicco in prima fila. Otto partite per lasciare il Napoli in Europa. E DeLa incontra la squadra e chiede di chiudere in bellezza". E sulla Juve: "Max ha un alleato, lo stadio è con Allegri".