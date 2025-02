È Nicolò Barella il Pirelli Player of the Month del mese di febbraio. I tifosi nerazzurri hanno scelto il numero 23 come miglior giocatore, esprimendo le loro preferenze. È stato un mese molto positivo per Barella che ha dato come sempre un prezioso contributo alla squadra di Simone Inzaghi, regalando prestazioni straordinarie e dimostrando ancora una volta di essere senza dubbio uno dei leader tecnici.