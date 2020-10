Repubblica – Barella un ‘Nainggolan azzurro’. L’ex Inter De Boer non si vendica: fu cacciato con…

Serata in chiaroscuro per i calciatori dell’Inter impegnati nella sfida valida per il quarto turno di Nations League tra Italia e Olanda, giocata al Geweiss Stadium di Bergamo e terminata sul risultato di 1-1.

A spiccare è la prestazione di Nicolò Barella, come sottolinea il quotidiano Repubblica, che gli assegna un 6,5: “I registi soffocano nel pressing? A inventare ci pensa lui e Pellegrini ringrazia. Un Nainggolan azzurro“. Il centrocampista dell’Inter “pesca col compasso” Pellegrini in occasione del gol azzurro.

Male De Vrij, che viene definito dal quotidiano “distratto”, che sabato sarà titolare insieme a D’Ambrosio nella difesa di Antonio Conte contro il Milan. I due non vanno oltre il 5,5. Serata non memorabile per l’olandese (“Infilato subito da Pellegrini, poi dall’ex amico Immobile che preferisce graziarlo”) e per l’ex Torino (“Dietro va in apnea sugli attacchi ripetuti. Ammonito, salta la prossima“).

“Non si può dire che il neo ct olandese Frank de Boer, cacciato con ignominia dall’Inter nel 2016, abbia consumato la sua vendetta, attraverso una tattica quasi italiana“. La Repubblica sottolinea la prova poco convincente dell’Olanda guidata dall’ex allenatore nerazzurro nella sfida del Geweiss Stadium di Bergamo.