Niente Italia per Barella che ha approfittato della sosta per operarsi al naso. Due settimane prima della sfida col Monza, l'idea del centrocampista è di recuperar eint empo per essere in campo nella prossima gara di campionato.

"Nicolò Barella si opera oggi al naso. È l’intervento programmato da tempo per il centrocampista, necessario per migliorare le vie respiratorie. L’operazione, che ha costretto il sardo a saltare la convocazione in Nazionale, sarà effettuata in day hospital, già in serata il giocatore sarà dimesso. Poi scatterà la fase del rientro in campo, che sarà gestito anche in considerazione della sosta di campionato. Barella infatti si allenerà per tutta la settimana a parte, in palestra, un modo per evitare qualsiasi tipo di contatto pericoloso in campo e allo stesso tempo non perdere la condizione fisica", si legge su La Gazzetta dello Sport.