Annuncio della moglie di Barella, dopo Rebecca e Lavinia arriva un terzo bebè

Non c’è due senza tre. Federica Schievenin, la moglie di Nicolò Barella, ha annunciato di essere in attesa. È al terzo mese di gravidanza come racconta in un post sui social. Ha pubblicato la foto con in braccio la piccola Lavina, nata nell’aprile del 2019 e secondogenita del centrocampista dell’Inter. Rebecca, la primogenita, è nata nel luglio del 2017. “C’è qualcuno là dentro che mi sta dicendo che non sarà più la piccola di casa”, recita la didascalia del post. E gli hashtag ‘baby3’ e ‘gioa immensa’, dicono il resto. Papà Nicolò lascia i cuoricini per commentare e pure quelli dicono molto.