Pusceddu: “Inter fra le favorite per lo scudetto. Barella sarà presto uomo mercato”

L'ex calciatore e tecnico Vittorio Pusceddu, parlando ai microfoni di TMW Radio, ha fatto il punto sull'Inter dopo le prime due giornate

"Quando va in campo dà sempre il massimo, lo ha fatto anche nella prima partita. Per me Nandez, con Keita e gli altri, sarà spostato a centrocampo. Non può giocare con 4 punte. Lo ha già fatto quel ruolo e anche molto bene".