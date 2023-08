Barone: “Fiorentina in Conference con merito: abbiamo sempre rispettato le regole”

Intanto Barone insieme agli altri dirigenti è impegnato nella campagna acquisti e cessioni per cercare di consegnare a Vincenzo Italiano una rosa completa e competitiva: da ieri s'è aggregato il centrocampista italo/argentino Gino Infantino ed è in dirittura d'arrivo lo svincolato Yerry Mina, ex difensore di Everton e Barcellona: "Abbiamo idee chiare sui giocatori da prendere, su Infantino abbiamo lavorato quasi un mese, è un giovane importante e abbiamo fiducia in lui. Puntiamo su elementi funzionali al sistema di gioco che è molto aggressivo'".