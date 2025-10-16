Curioso fatto riguardante Cristian Chivu: il nuovo allenatore dell'Inter, già nei primi mesi nella sua esperienza nerazzurra, di fatto incrocia tutto il suo passato da calciatore. Prima l'Ajax in Champions League, sabato la Roma in campionato.
Il romeno è ormai un leader in casa nerazzurra, con i calciatori che sembrano ormai aver sposato la sua idea di calcio ed essere pronti a tutto per lui. E c'è un bel retroscena raccontato da Matteo Barzaghi in diretta a Sky Sport.
"Una delle frasi con cui ha conquistato lo spogliatoio dell'Inter cercando di rialzarlo dopo le delusioni del finale della scorsa stagione è stata questa: "Il passato non si può cambiare, quindi lavoriamo per cambiare il futuro"", ha spiegato.
