Barzaghi: “Vi svelo la frase che ha detto Chivu allo spogliatoio dell’Inter per conquistarlo”

Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Curioso fatto riguardante Cristian Chivu: il nuovo allenatore dell'Inter, già nei primi mesi nella sua esperienza nerazzurra, di fatto incrocia tutto il suo passato da calciatore. Prima l'Ajax in Champions League, sabato la Roma in campionato.

Inter Chivu
Il romeno è ormai un leader in casa nerazzurra, con i calciatori che sembrano ormai aver sposato la sua idea di calcio ed essere pronti a tutto per lui. E c'è un bel retroscena raccontato da Matteo Barzaghi in diretta a Sky Sport.

Inter Chivu
"Una delle frasi con cui ha conquistato lo spogliatoio dell'Inter cercando di rialzarlo dopo le delusioni del finale della scorsa stagione è stata questa: "Il passato non si può cambiare, quindi lavoriamo per cambiare il futuro"", ha spiegato.

