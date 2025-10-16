"Si continua dire che Esposito e Camarda sono il futuro. Camarda è stato mandato via dal Milan e va a Lecce, dove fa la riserva"

Redazione1908 16 ottobre 2025 (modifica il 16 ottobre 2025 | 14:02)

"Si continua dire che Esposito e Camarda sono il futuro. Camarda è stato mandato via dal Milan e va a Lecce, dove fa la riserva. Esposito fa la riserva all'Inter. A parte le celebrazioni di alcuni giornali, Esposito fa la riserva di Lautaro, Thuram e anche di Bonny". Così Tony Damascelli in diretta sulla Rai.

Marco Mazzocchi interviene: "Non è la riserva di Bonny, parte alla pari con Bonny".

Damascelli: "E tu toglieresti Lautaro e Thuram? Fa la riserva"

Brienza: "L'importante è che giochi, stiamo dicendo di non bruciare i giovani e poi volete che giochi al posto di Lautaro? Non capisco"

Damascelli: "E' un po' diverso fare la riserva e giocare"