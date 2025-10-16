FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Damascelli: “Celebrano Esposito e poi è la riserva pure di Bonny”. Lo studio insorge

ultimora

Damascelli: “Celebrano Esposito e poi è la riserva pure di Bonny”. Lo studio insorge

Damascelli: “Celebrano Esposito e poi è la riserva pure di Bonny”. Lo studio insorge - immagine 1
"Si continua dire che Esposito e Camarda sono il futuro. Camarda è stato mandato via dal Milan e va a Lecce, dove fa la riserva"
Redazione1908

"Si continua dire che Esposito e Camarda sono il futuro. Camarda è stato mandato via dal Milan e va a Lecce, dove fa la riserva. Esposito fa la riserva all'Inter. A parte le celebrazioni di alcuni giornali, Esposito fa la riserva di Lautaro, Thuram e anche di Bonny". Così Tony Damascelli in diretta sulla Rai.

Marco Mazzocchi interviene: "Non è la riserva di Bonny, parte alla pari con Bonny".

Damascelli: “Celebrano Esposito e poi è la riserva pure di Bonny”. Lo studio insorge- immagine 2

Damascelli: "E tu toglieresti Lautaro e Thuram? Fa la riserva"

Brienza: "L'importante è che giochi, stiamo dicendo di non bruciare i giovani e poi volete che giochi al posto di Lautaro? Non capisco"

Damascelli: "E' un po' diverso fare la riserva e giocare"

Leggi anche
Marinozzi, nuova avventura dopo l’addio a Sky Sport: ecco dove andrà
Playoff Italia, Figc in ansia: serve il sostegno dalla Lega. C’è questa ipotesi....

© RIPRODUZIONE RISERVATA