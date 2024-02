«Il Bayern ha dominato il girone, ma due mesi fa. La Lazio può sfruttare la sconfitta di domenica con il Leverkusen che ha portato nervosismo: i tedeschi sono abituati a vincere, star dietro non fa per loro. Ma attenzione perché squadre così si riaccendono subito. Il Bayern resta più forte della Lazio, che però può giocarsela».

E il Napoli con il Barcellona?

«Al di là dell’addio annunciato di Xavi, il Barça quest’anno ha avuto problemi: ha inserito tanti giovani e perso la straordinaria solidità difensiva della stagione scorsa. Ma la gioventù sa produrre anche colpi improvvisi e la storia del club in Champions avrà un peso. Resta un ostacolo difficile per il Napoli, che non se la passa ancora tanto bene, perché non ha trovato certezze e alterna partite buone ad altre meno buone. Parliamo di campionato, però: la Champions è un’altra storia, magari fai bene una partita e ti può cambiare la stagione».

Sta benissimo invece l’Inter che affronta l’Atletico.

«I nerazzurri stanno attraversando un grande momento, fanno grandi numeri in Italia e hanno grande fiducia dall’anno scorso. Trova un Atletico diverso da quello che conoscevamo, ora concede di più ma ha qualità, prova a giocare. Morata e Griezmann sono una gran coppia, l’eventuale assenza di Alvaro peserà. Il Metropolitano è ambiente caldo, ma lo sarà pure San Siro: per me, Inter favorita».

Tanto da arrivare in fondo?

«Nella scorsa stagione l’Inter non ha dovuto affrontare grandissime avversarie, però poi in finale se l’è giocata con il City, che grandissima lo è, e l’ha messo in difficoltà. In questo momento Inzaghi ha tutti i giocatori che sono al massimo del loro splendore, l’esperienza che hanno fatto nella scorsa Champions e nel girone è importante. Se non la metto tra le favorite è perché le favorite sono quelle due...».

