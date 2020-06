Bastoni: “Il bacio alla maglia? Sono interista, voglio il bene dell’Inter. Un vero gruppo…”

Alessandro Bastoni a Inter TV dopo la vittoria contro il Parma: “Ho fatto un gol molto importante, sono molto contento. Ci siamo rivelati un vero gruppo, anche alla fine ci abbiamo sempre creduto e non abbiamo mai smesso di spingere. Era un gol molto importante, spero dia il via a questo rush finale. Ci ho giocato l’anno scorso, so come gioca il Parma. Noi sappiamo che con questo stile di gioco possiamo concedere un po’, è una filosofia che stiamo intraprendendo e che dobbiamo continuare a seguire. La classifica la guardiamo relativamente, quello che conta è l’umore della squadra. Continuiamo partita dopo partita, sperando di vincerle tutte. Baciato la maglia? Ho sempre detto che sono interista e che essere qui è un sogno. Sin dal primo giorno in cui sono arrivato. Voglio il bene dell’Inter, della squadra e spero di stare qui a lungo”.

(Inter TV)