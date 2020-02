VIDEO / Inter, Bastoni rivela la scelta del numero 95: “È una storia che nasce…”

Nel corso di una lunga intervista a Inter Tv, il difensore nerazzurro Alessandro Bastoni ha spiegato la scelta del 95 come numero di maglia nel corso della sua carriera. Il classe 1999 racconta da dove nasce l’idea.

“È una storia che parte quando ho ricevuto la prima convocazione in prima squadra all’Atalanta e una promessa che ho fatto a mio fratello. Siamo in 5 in famiglia e siamo molto legati: gli ho detto che il mio numero di maglia sarebbe stato il suo anno di nascita. Sia all’Atalanta, che poi al Parma e all’Inter ho deciso di scegliere il 95 che è un modo per avere lui e tutta la famiglia in campo con me“.