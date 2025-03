Stramaccioni: “Bastoni paragonabile a top mondiali. Il più forte in Italia”

Andrea Stramaccioni su DAZN ha parlato, prima della gara contro il Monza, di Alessandro Bastoni che in questo momento di difficoltà per i tanti infortuni degli esterni sta giocando sulla fascia. «È per me senza dubbio il più forte difensore italiano, sta crescendo di personalità, è capace di adattarsi perché è bravissimo con la palla tra i piedi, spinge il pallone e anche da terzo e diventa un playmaker aggiunto anche quando gioca. In Nazionale ha fatto anche il centrale. La sua duttilità e libertà mentale è un valore aggiunto per un giocatore che ha struttura fisica, centimetri ma anche velocità», ha detto il tecnico del giocatore nerazzurro.