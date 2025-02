Il professor Fabrizio Bava, docente del Dipartimento di Management "Valter Cantino" dell’Università di Torino e accanito tifoso juventino, nei giorni scorsi ha espresso dure critiche nei confronti della trasmissione "Report" per gli imbarazzanti errori fatti nel presentare il bilancio dell'Inter. Errori che non possono mai non essere sottolineati da una persona onesta, qualunque fede calcistica egli abbia.

"Oggi viviamo nell'era del tuttologo che sa tutto di tutto. Io no, io penso di sapere qualcosa ma di poco e mi occupo di bilanci quindi io mi riferivo a dichiarazioni precise e le posso anche riportare. "L'Inter è una società che deve essere liquidata": questo è testuale, è stato detto perché ha il patrimonio netto negativo, è una società che ha 800 milioni di debiti. L'ho detto già anni fa la questione degli 800 milioni. Se prendi il debito totale e non quello finanziario è disonesto, perché dovresti considerare anche i crediti. È un ragionamento che non si fa. Se sommi i debiti del proprietario è disonesto, perché sono debiti che non c'entravano col club.