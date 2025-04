Domani sera si giocherà il ritorno dei quarti di finale di Champions League. Dopo l'andata vinta dall'Inter in casa del Bayern per 2-1, i tedeschi proveranno domani a ribaltare il risultato. La formazione di Kompany, però, dovrà fare a meno di capitan Neuer. Il portiere, infatti, è stato escluso dai convocati per la gara con l'Inter non avendo ancora recuperato dall'infortunio: