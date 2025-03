Per il Bayern Monaco la "finale in casa" di Champions League è a sole quattro partite di distanza. Il primo ostacolo dei bavaresi sarà l'Inter, il presidente Herbert Hainer ha le idee chiare. "È una bella sfida, ovviamente. È sicuramente un avversario tosto. L'Inter fa parte dell'élite del calcio europeo e abbiamo il massimo rispetto. Ma noi siamo il Bayern".

Le due partite in Champions League contro il Bayer Leverkusen hanno "dimostrato di cosa siamo capaci. Questo deve essere il nostro punto di riferimento per continuare su questa strada", ha aggiunto Hainer. "Sono molto fiducioso. Vogliamo passare il turno, non c'è alcun dubbio. Perdere non è assolutamente un'opzione"