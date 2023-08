Accordo Bayern-Tottenham per Kane, ma il giocatore non è convinto: il motivo

"Solo che nel frattempo Kane ha cominciato la preparazione col Tottenham, ha indossato la fascia di capitano, ha segnato 4 gol nella prima amichevole stagione giocata davanti ai suoi tifosi domenica e si è ricordato quanto gli piace essere il simbolo degli Spurs. E quella voglia di cercare fortuna altrove si è trasformata in nostalgia, in uno spiraglio di luce in fondo al tunnel rappresentato dal buon inizio dell’era Ange Postecoglou".

"Kane pubblicamente non ha mai detto nulla e nei colloqui privati col nuovo tecnico ha sempre ribadito che fino a quando sarà al Tottenham darà il 110%. Ma a Kane potrebbe andare bene così, con l’opzione sempre aperta di andarsene alla fine del 2023-24, se il Tottenham dovesse continuare ad essere mediocre, o firmare quel nuovo contratto che per ora non vuole sottoscrivere, legandosi a vita alla squadra in cui è cresciuto. Più passano le ore, più in Inghilterra sono convinti che Kane alla fine resterà".

(Gazzetta dello Sport)

