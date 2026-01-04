Intervenuto ai microfoni di Dazn prima di Inter-Bologna, Fabio Bazzani è tornato a parlare anche del Bologna-Inter dell'aprile 2022, decisiva nella corsa scudetto poi vinto dal Milan:
"Il Bologna ha avuto una flessione importante in campionato, ha perso concretezza sottoporta, non è incisiva e dietro concede tanto. Freuler è un giocatore fondamentale e l'ha perso per tempo, è stato fuori anche Skorupski.
Bologna-Inter? Ero nello staff di Sinisa. Dopo il gol di Perisic in avvio ci guardammo e dicemmo 'Mhmh, iniziamo'. Poi segnò Arnautovic che saltò su Dimarco che in quella partita faceva il terzo di difesa. E poi ci fu l'errore di Radu. Ricordo le facce dei giocatori dell'Inter, di Simone Inzaghi, era un'occasione persa, era la partita jolly e non la sfruttarono"
