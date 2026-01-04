Haley Bugeja è tra le protagoniste del Matchday Programme. La calciatrice è ormai un punto di riferimento dell'Inter Women con oltre 50 presenze con la maglia nerazzurra.
Inter Women, Bugeja: “Questa la forza della squadra. Da quando sono arrivata…”
"Prima di una partita mi concentro ascoltando un po’ di musica, poi chiamo la mia famiglia e sono pronta. Quando scendo in campo mi sento carica al massimo perché so che c’è sempre qualcosa che posso fare, qualcosa da vincere e al mio fianco ci sono calciatrici che la pensano come me e mi danno energia".
"La forza di questa squadra è l’unione. Dal momento in cui sono arrivata ho sentito di poter crescere e di potermi esprimere al meglio. Quale qualità prenderei da una mia compagna? La creatività che ha sul campo Elisa Polli!".
"Sono una calciatrice potente, creativa e una buona compagna di squadra. Da quando sono arrivata all’Inter sono cresciuta sia tecnicamente -nel primo tocco e nell’attaccare la porta-, sia nella personalità, oggi sento di riuscire ad esprimermi al meglio in campo."
