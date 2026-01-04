La calciatrice è un punto di riferimento dell'Inter Women con oltre 50 presenze con la maglia nerazzurra

Gianni Pampinella Redattore 4 gennaio 2026 (modifica il 4 gennaio 2026 | 19:46)

Haley Bugeja è tra le protagoniste del Matchday Programme. La calciatrice è ormai un punto di riferimento dell'Inter Women con oltre 50 presenze con la maglia nerazzurra.

"Prima di una partita mi concentro ascoltando un po’ di musica, poi chiamo la mia famiglia e sono pronta. Quando scendo in campo mi sento carica al massimo perché so che c’è sempre qualcosa che posso fare, qualcosa da vincere e al mio fianco ci sono calciatrici che la pensano come me e mi danno energia".

"La forza di questa squadra è l’unione. Dal momento in cui sono arrivata ho sentito di poter crescere e di potermi esprimere al meglio. Quale qualità prenderei da una mia compagna? La creatività che ha sul campo Elisa Polli!".

"Sono una calciatrice potente, creativa e una buona compagna di squadra. Da quando sono arrivata all’Inter sono cresciuta sia tecnicamente -nel primo tocco e nell’attaccare la porta-, sia nella personalità, oggi sento di riuscire ad esprimermi al meglio in campo."