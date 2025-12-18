Bazzani: “Chivu? Ecco cosa si è portato in panchina. In cinque mesi ha…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Fabio Bazzani ha parlato della semifinale di Supercoppa tra Bologna-Inter. "Italiano sta dimostrando sul campo, step by step, di saper alzare l'asticella. E non ha paura di niente, lo sta dimostrando a Bologna. Piano piano è entrato nello spogliatoio, poi quando capisce che ha la squadra dalla sua mette le sue cose e ha vinto la Coppa Italia. Sta alzando sempre di più il suo livello".