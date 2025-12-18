Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Fabio Bazzani ha parlato della semifinale di Supercoppa tra Bologna-Inter. "Italiano sta dimostrando sul campo, step by step, di saper alzare l'asticella. E non ha paura di niente, lo sta dimostrando a Bologna. Piano piano è entrato nello spogliatoio, poi quando capisce che ha la squadra dalla sua mette le sue cose e ha vinto la Coppa Italia. Sta alzando sempre di più il suo livello".
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Bazzani: “Chivu? Ecco cosa si è portato in panchina. In cinque mesi ha…”
ultimora
Bazzani: “Chivu? Ecco cosa si è portato in panchina. In cinque mesi ha…”
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Fabio Bazzani ha parlato della semifinale di Supercoppa tra Bologna-Inter
"Oggi dovesse andare in una big, Italiano ha già la credibilità necessaria per imporsi in uno spogliatoio. Chivu ha già una carriera importante sul campo, si è portato questo anche in panchina e lo sta dimostrando. In punta di piedi è entrato, poi piano piano sta cambiando qualcosa. Si è già imposto in un grande club in cinque mesi".
© RIPRODUZIONE RISERVATA