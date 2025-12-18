In collegamento con Sky Sport 24, Gianfranco Teotino ha fatto alcune considerazioni in vista della semifinale di Supercoppa Italiana tra Bologna e Inter di domani sera:
Teotino: “L’Inter deve cambiare il trend negli scontri diretti. Dopo alcune sconfitte…”
A Sky Sport 24, Gianfranco Teotino ha fatto alcune considerazioni in vista della semifinale di Supercoppa Italiana tra Bologna e Inter
"L'Inter deve aggiustare gli scontri diretti, anche se non sempre li ha persi meritatamente. A volte, dopo certe sconfitte, può restarti un tarlo in testa e domani contro il Bologna dovrà uscire da questo progetto di sindrome".
"Bologna bestia nera? Alla fine ti entra nella testa che ti mettono in difficoltà e vai in difficoltà, ma non c'è una ragione specifica. E domani affronta un tecnico, Italiano, che è riuscito a raggiungere i suoi traguardi migliori nelle partite a eliminazione diretta. Evidentemente riesce a dare la giusta motivazione in questo tipo di partite".
(Fonte: Sky Sport)
