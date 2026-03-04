Un quesito ricorrente. Una delle domande che accende il dibattito e da sempre divide addetti ai lavori e appassionati. Chi è il migliore centravanti del 21esimo secolo?
fcinter1908 ultimora BBC – I 10 centravanti più forti del XXI secolo: interista in vetta. Fuori Lautaro e Shevchenko
ultimora
BBC – I 10 centravanti più forti del XXI secolo: interista in vetta. Fuori Lautaro e Shevchenko
Il tabloid ha stilato la lista dei migliori attaccanti centrali dal 2000 ad oggi: non mancano le sorprese
Il tabloid inglese BBC ha stilato una classifica con i top 10 secondo alcuni criteri stabiliti proprio dalla redazione sportiva.
Una graduatoria sui dieci attaccanti che hanno segnato l’epoca moderna del calcio mondiali tenendo in considerazione non solo il numero di gol, ma anche l’impatto, la qualità tecnica e la capacità di incidere nei momenti decisivi.
In testa a questa classifica c’è un ex Inter, Ronaldo ‘Il Fenomeno’, considerato il simbolo di una generazione e il riferimento assoluto in quel ruolo nonostante una carriera segnata dagli infortuni.
© RIPRODUZIONE RISERVATA