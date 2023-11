Beccalossi: “Inter gruppo sano, dopo la finale grande consapevolezza. Acerbi eccezionale”

«È arrivato in punta di piedi ma si è imposto subito, dimostrando di essere un difensore eccezionale, un grande lavoratore, un professionista serio. Centrale o a sinistra, cambia poco, è sempre un punto di riferimento. Ripeto, brava la società e bravissimo Inzaghi: con equilibrio e serenità ha dato a questa squadra un gioco e un’anima vincente. L’Inter sa di essere forte e lo dimostra in ogni partita».

