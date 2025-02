"Il Napoli non deve avere la smania di vincere la partita perché è un campionato lungo, il calendario è dalla loro parte, hanno una partita alla settimana, da aprile in poi sono partite contro squadre più deboli. Non per forza devi superare l'Inter, all'Inter andranno bene due risultati su tre. Mentalmente, il Napoli non deve farsi condizionare dallo scontro diretto"