Nel corso di Oper Var in onda su Dazn, si è analizzato il tocco di mani di Weston Mckennie in Monza-Juve

Nel corso di Oper Var in onda su Dazn, si è analizzato il tocco di mani di Weston Mckennie in Monza-Juve. In studio Valon Behrami sottolinea che il tocco dell'americano è da calcio di rigore: "Per me era rigore. Con la patch adesso consiglieranno a tutti i magazzinieri dio abbassarla il più possibile. A me sembra il punto di contatto molto più gomito".