Bellinazzo: “Il calcio italiano ha bisogno che Milano torni centrale. Sia Suning che Elliott…”

A pochi giorni dal derby, Marco Bellinazzo ha parlato delle proprietà di Inter e Milan impegnate nel rilancio delle due società. Questo il commento del giornalista: “Possiamo capire quanto è stato complesso fronteggiare le perdite e quale è stata la loro misura, ma anche quanti investimenti sono necessari: come hanno lavorato e come dovranno lavorare i due club. Sia Suning che il fondo Elliott hanno investito tanto tra l’acquisto delle società e i soldi che hanno immesso per rafforzare, nel caso dell’Inter, o rilanciare, nel caso del Milan, il progetto. Tutto il calcio italiano ha bisogno che Milano torni centrale, e di quella forza propulsiva che Inter e Milan hanno sempre assicurato, per rilanciarsi“.

(Sky Sport)