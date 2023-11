Benfica, in arrivo un’altra sanzione dalla Uefa. Con l’Inter a porte chiuse o senza curva?

"Il club di Lisbona aveva pagato una multa da 35mila euro e per i tifosi era stato deciso lo stop alla trasferta successiva di Coppa. Il caso ha voluto che fosse sempre a Milano contro l'Inter, il 3 ottobre. Visto questo precedente, è probabile un provvedimento più duro, legato o alle prossime partite esterne di Coppa o, addirittura, alle gare in casa al Da Luz. Ed è in questo caso che verrebbero coinvolti i nerazzurri. La prossima gara in calendario, il 29, è Benfica-Inter e l'eventualità estrema delle porte chiuse sarebbe una beffa per oltre 3mila italiani che hanno già speso per aerei, hotel e biglietti. La chiusura dello stadio è considerata la punizione "ultima", regolamento alla mano. Più ragionevole invece una pena intermedia, come lo stop a più trasferte europee o la chiusura della solo curva del Da Luz. Tra l'altro, la stessa sfida del 29 è considerata a rischio per l'ordine pubblico proprio alla luce di quanto accaduto nello scorso aprile", aggiunge il quotidiano.