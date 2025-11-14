Le parole dell'attaccante che continua a fare le fortune del club neroverde ma avrebbe volentieri cambiato aria negli ultimi anni

Daniele Vitiello Redattore/inviato 14 novembre 2025 (modifica il 14 novembre 2025 | 13:02)

Mimmo Berardi si confessa. Al Corriere dello Sport ha definito meglio i contorni del suo ruolo di bandiera al Sassuolo. In piena sincerità: «Sono a Sassuolo da quindici anni, nei primi non mi sentivo pronto a lasciare. Negli ultimi cinque o sei ho spinto per andare via».

Ma...

«Bisogna essere in tre ed è sempre mancato uno dei tre».

C’è stato un momento in cui ti sei sentito effettivamente in uscita?

«Sono sincero, sì. Prima di farmi male avevo trovato l’accordo con un grande club, le soluzioni erano state individuate. Tutte. Ma non chiedermi quale, tanto non te lo dico».

Era a strisce?

«A strisce. Mi è dispiaciuto non poter fare la Champions, non poter giocare per gli obiettivi più alti. La Champions è qualcosa che vorrei provare da sempre».

Sei ancora in tempo.

«Passai un mese un po’ così, tra l’arrabbiato e il deluso. Prevalse la gratitudine nei confronti di questo club del quale mi sento e mi fanno sentire la bandiera. Non sono Totti, ma è ugualmente bello e importante».

In che senso non sei Totti?

«Sassuolo non è Roma, è una questione di dimensioni non solo calcistiche. La Roma è un top club».