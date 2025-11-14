Nerazzurri protagonisti nel successo per 2-0 dell'Italia contro la Moldova nella penultima giornata della fase a gironi delle qualificazioni Mondiali.
Esposito e Dimarco decisivi nel successo dell’Italia in Moldova: il report dell’Inter
Gli Azzurri hanno sbloccato il match all'88' con il gol di Mancini servito dal cross dalla sinistra di Federico Dimarco entrato al 75' su Cambiaso. Il raddoppio è arrivato in pieno recupero con la rete di testa di Pio Esposito che, in campo dal 65' al posto di Raspadori, ha trovato così la sua seconda rete con la Nazionale.
In campo nella ripresa anche Davide Frattesi subentrato all'82' su Zaccagni. Non utilizzati Alessandro Bastoni, in panchina, e Nicolò Barella squalificato. Domenica a San Siro la sfida contro la Norvegia alle 20:45.
(inter.it)
