Gli Azzurri hanno sbloccato il match all'88' con il gol di Mancini servito dal cross dalla sinistra di Federico Dimarco entrato al 75' su Cambiaso. Il raddoppio è arrivato in pieno recupero con la rete di testa di Pio Esposito che, in campo dal 65' al posto di Raspadori, ha trovato così la sua seconda rete con la Nazionale.