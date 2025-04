Il talentuoso centrocampista classe 2005 è sceso in campo nei minuti finali del derby di Coppa Italia contro il Milan

Serata speciale per Thomas Berenbruch, che contro il Milan ha collezionato la sua seconda presenza in nerazzurro. Il centrocampista classe 2005, dopo aver esordito in prima squadra a marzo nella sfida di Champions League contro il Feyenoord, ha avuto l’opportunità di vivere un altro momento indimenticabile.