Interessante aneddoto svelato da Beppe Bergomi sull'Inter e sugli osservatori di mercato nerazzurri: queste le sue parole a Sky Sport.
Bergomi svela: “So che gli osservatori Inter quando cercano giocatori all’estero faticano perché…”
“L’Inter è andata in finale due volte con Inzaghi perché brava e squadra ma non perché era la più forte. L’Inter in Italia col 3-5-2 è un riferimento, in Europa però non ci gioca nessuno.
Infatti so che anche quando gli osservatori dell’Inter cercano giocatori in Europa, fanno fatica perché nessuno fuori dall’Italia gioca con quel sistema di gioco. Si tratta proprio di una mentalità nostra, bisogna esprimere un calcio diverso e bisogna farlo dal basso, non solo in Serie A”, ha svelato l’ex difensore.
