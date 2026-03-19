Lo Monaco: “A meno di terremoti, l’Inter vincerà lo scudetto. Il Milan…”

"Il Milan non ha l'organico per competere con l'Inter mentre il Napoli è stato falcidiato dagli infortuni", dice Lo Monaco

Matteo Pifferi Redattore 19 marzo 2026 (modifica il 19 marzo 2026 | 22:32)

Il direttore Pietro Lo Monaco ha parlato ai microfoni di TMW anche della corsa scudetto, con l'Inter che ha 8 punti di vantaggio a 9 giornate dalla fine: "A meno di grandi terremoti, la classifica finale vedrà l'Inter vincere il campionato. Il Napoli potrebbe superare il Milan, mentre per la quarta posizione è una bella bagarre.

"Il Milan non ha l'organico per competere con l'Inter, ha fatto un campionato al di sopra delle sue possibilità. Mentre il Napoli è stato falcidiato dagli infortuni, poi ha ciccato la campagna estiva. Puoi sbagliare un giocatore, ma tre-quattro no. Ha sbagliato Lucca, Lang e Beukema: tutti calciatori che non hanno dato l'apporto che ci si aspettava"

Lucca ha deluso? — "Assolutamente sì. È un calciatore che non ha i requisiti che in genere chiede Conte alle sue punte centrali. Aspetta il cross per far valere la sua prestanza fisica, poi come partecipazione al gioco non è certo un fenomeno. Ha bisogno del reparto d'attacco per incidere"