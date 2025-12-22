Giuseppe Bergomi compie oggi 62 anni. “Lo Zio” ha vissuto il nerazzurro fin da giovanissimo, debuttando a soli 16 anni e 39 giorni il 30 gennaio 1980 in Coppa Italia contro la Juventus, diventando il più giovane esordiente nella storia del Club.
Lo Zio Bergomi compie 62 anni: gli auguri dell’Inter all’ex capitano nerazzurro
Da quel momento è iniziato un percorso straordinario: vent’anni con la maglia dell’Inter, indossata sempre e solo con orgoglio, passando dall’adolescenza alla fascia da capitano. A 18 anni era Campione del Mondo nel Mundial ’82, protagonista assoluto anche con la Nazionale, mentre con l’Inter ha conquistato lo Scudetto dei record del 1989, tre Coppe UEFA, una Supercoppa Italiana e una Coppa Italia.
Difensore intelligente, carismatico e affidabile, Bergomi è stato il filo conduttore di generazioni nerazzurre, punto di riferimento in campo e nello spogliatoio. Con 756 presenze ufficiali condite da 28 gol, è una colonna della storia interista, superato solo da Javier Zanetti. Entrato nel 2020 nella Hall of Fame dell’Inter, oggi Giuseppe Bergomi riceve gli auguri del Club e di tutti i tifosi nerazzurri!
