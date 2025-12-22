Giuseppe Bergomi compie oggi 62 anni. “Lo Zio” ha vissuto il nerazzurro fin da giovanissimo, debuttando a soli 16 anni e 39 giorni il 30 gennaio 1980 in Coppa Italia contro la Juventus, diventando il più giovane esordiente nella storia del Club.

Da quel momento è iniziato un percorso straordinario: vent’anni con la maglia dell’Inter, indossata sempre e solo con orgoglio, passando dall’adolescenza alla fascia da capitano. A 18 anni era Campione del Mondo nel Mundial ’82, protagonista assoluto anche con la Nazionale, mentre con l’Inter ha conquistato lo Scudetto dei record del 1989, tre Coppe UEFA, una Supercoppa Italiana e una Coppa Italia.