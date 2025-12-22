Giustizia, guai per Enrico Varriale: arriva la condanna per minacce e lesioni

Condannato a 7 mesi, pena sospesa, il giornalista Enrico Varriale per l'accusa di minacce e lesioni nei confronti di una ex compagna. Il giudice monocratico di Roma, con la sentenza emessa questa mattina, ha riqualificato l'accusa di stalking in minacce condannando Varriale anche al pagamento di una provvisionale di duemila euro nei confronti della parte civile. La procura aveva chiesto l'assoluzione per lo stalking e sei mesi per le lesioni. I fatti contestati risalgono al periodo fra dicembre 2021 e febbraio 2022: LEGGI LA VICENDA