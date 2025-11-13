Presente negli studi di Sky Sport, Beppe Bergomi ha commentato la sofferta vittoria dell'Italia contro la Moldavia. L'ex nerazzurro è tornato sulla sconfitta degli azzurri per 3-0 contro la Norvegia dello scorso 6 giugno. "Ci sono certe squadre che dipende quando le affronti. A giugno vai in Norvegia e per noi giugno o i primi di settembre per noi sono sempre partite complicate. A giugno con gli interisti che avevano perso la finale in quel modo".