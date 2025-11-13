Presente negli studi di Sky Sport, Beppe Bergomi ha commentato la sofferta vittoria dell'Italia contro la Moldavia. L'ex nerazzurro è tornato sulla sconfitta degli azzurri per 3-0 contro la Norvegia dello scorso 6 giugno. "Ci sono certe squadre che dipende quando le affronti. A giugno vai in Norvegia e per noi giugno o i primi di settembre per noi sono sempre partite complicate. A giugno con gli interisti che avevano perso la finale in quel modo".
Bergomi, bordata a Buffon: “Poteva esprimersi in maniera più elegante con gli interisti”
Presente negli studi di Sky Sport, Beppe Bergomi è tornato sulla sconfitta dell'Italia contro la Norvegia dello scorso 6 giugno
Nosotti: "Anche Gigio (Buffon, ndr) lo ha detto".
Bergomi: "Assolutamente, poteva dirlo anche in maniera più elegante secondo me. Però quella partita lì avevamo anche altre assenze abbiamo perso male. Loro sono una squadra forte". L'ex capitano nerazzurro si riferiva alle recenti dichiarazioni di Gigi Buffon che per spiegare la sconfitta contro la Norvegia aveva citato i giocatori dell'Inter dichiarando: "Venivano da cinque sveglie in finale di Champions League".
(Sky Sport)
