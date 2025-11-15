San Siro ceduto a Inter e Milan, niente più biglietti gratis per i consiglieri comunali

"Niente biglietti gratis per San Siro per i consiglieri comunali". Apre così l'articolo de il Giorno che conferma come la cessione del Meazza a Inter e Milan abbia azzerato la convenzione che prevedeva la possibilità per i Consiglieri comunali di avere due biglietti omaggio per ogni partita e concerto a San Siro.

"Lo conferma una mail della vicesindaco con delega alla Rigenerazione urbana Anna Scavuzzo indirizzata alla presidente del Consiglio comunale Elena Buscemi e al presidente del Comitato per la legalità Nando Dalla Chiesa: «Così come comunicato per le vie brevi, sono altresì a confermarvi che – ferma restando la disponibilità a un confronto collaborativo per concordare attività di promozione sociale da definirsi in buona fede tra le parti (cioè eventuali biglietti omaggio per scuole e associazioni del terzo settore, ndr) – non sussistendo più alcun impegno a mantenere in essere gli obblighi che erano previsti nell’ambito della concessione (es. biglietti gratuiti, utilizzo gratuito dell’impianto, etc.), tali obblighi sono decaduti con il perfezionamento dell’acquisto dello stadio e delle relative aree e diritti. Ritengo sia utile che tale comunicazione pervenga in particolare a tutti coloro che in passato avevano beneficiato dei titoli di ingresso gratuiti»", si legge sul Giorno.