FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora San Siro ceduto a Inter e Milan, niente più biglietti gratis per i consiglieri comunali

ultimora

San Siro ceduto a Inter e Milan, niente più biglietti gratis per i consiglieri comunali

San Siro
Niente biglietti gratis per San Siro per i consiglieri comunali: decade la convenzione per i consiglieri comunali
Matteo Pifferi Redattore 

"Niente biglietti gratis per San Siro per i consiglieri comunali". Apre così l'articolo de il Giorno che conferma come la cessione del Meazza a Inter e Milan abbia azzerato la convenzione che prevedeva la possibilità per i Consiglieri comunali di avere due biglietti omaggio per ogni partita e concerto a San Siro.

San Siro ceduto a Inter e Milan, niente più biglietti gratis per i consiglieri comunali- immagine 2
Getty Images

"Lo conferma una mail della vicesindaco con delega alla Rigenerazione urbana Anna Scavuzzo indirizzata alla presidente del Consiglio comunale Elena Buscemi e al presidente del Comitato per la legalità Nando Dalla Chiesa: «Così come comunicato per le vie brevi, sono altresì a confermarvi che – ferma restando la disponibilità a un confronto collaborativo per concordare attività di promozione sociale da definirsi in buona fede tra le parti (cioè eventuali biglietti omaggio per scuole e associazioni del terzo settore, ndr) – non sussistendo più alcun impegno a mantenere in essere gli obblighi che erano previsti nell’ambito della concessione (es. biglietti gratuiti, utilizzo gratuito dell’impianto, etc.), tali obblighi sono decaduti con il perfezionamento dell’acquisto dello stadio e delle relative aree e diritti. Ritengo sia utile che tale comunicazione pervenga in particolare a tutti coloro che in passato avevano beneficiato dei titoli di ingresso gratuiti»", si legge sul Giorno.

San Siro ceduto a Inter e Milan, niente più biglietti gratis per i consiglieri comunali- immagine 3

La vicesindaco conferma che sono in corso interlocuzioni con Inter e Milan per cercare di trovare un accordo "per garantire safety e security nell'area dello stadio". «Gli accordi per la gestione della sicurezza intorno allo stadio andavano fatti in contemporanea con la trattativa con la cessione del Meazza. Non dopo. Dilettanti allo sbaraglio», dichiara invece il consigliere Comunale di Forza Italia, Alessandro De Chirico.

Leggi anche
Zazzaroni: “Marotta su Mourinho? Beppe dopo il mio post mi ha scritto su WhatsApp...
Palmeri: “Basta piangere, Italia 2° in un girone ridicolo. Buffon-interisti? È grave...

© RIPRODUZIONE RISERVATA