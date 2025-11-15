"Niente biglietti gratis per San Siro per i consiglieri comunali". Apre così l'articolo de il Giorno che conferma come la cessione del Meazza a Inter e Milan abbia azzerato la convenzione che prevedeva la possibilità per i Consiglieri comunali di avere due biglietti omaggio per ogni partita e concerto a San Siro.
San Siro ceduto a Inter e Milan, niente più biglietti gratis per i consiglieri comunali
"Lo conferma una mail della vicesindaco con delega alla Rigenerazione urbana Anna Scavuzzo indirizzata alla presidente del Consiglio comunale Elena Buscemi e al presidente del Comitato per la legalità Nando Dalla Chiesa: «Così come comunicato per le vie brevi, sono altresì a confermarvi che – ferma restando la disponibilità a un confronto collaborativo per concordare attività di promozione sociale da definirsi in buona fede tra le parti (cioè eventuali biglietti omaggio per scuole e associazioni del terzo settore, ndr) – non sussistendo più alcun impegno a mantenere in essere gli obblighi che erano previsti nell’ambito della concessione (es. biglietti gratuiti, utilizzo gratuito dell’impianto, etc.), tali obblighi sono decaduti con il perfezionamento dell’acquisto dello stadio e delle relative aree e diritti. Ritengo sia utile che tale comunicazione pervenga in particolare a tutti coloro che in passato avevano beneficiato dei titoli di ingresso gratuiti»", si legge sul Giorno.
La vicesindaco conferma che sono in corso interlocuzioni con Inter e Milan per cercare di trovare un accordo "per garantire safety e security nell'area dello stadio". «Gli accordi per la gestione della sicurezza intorno allo stadio andavano fatti in contemporanea con la trattativa con la cessione del Meazza. Non dopo. Dilettanti allo sbaraglio», dichiara invece il consigliere Comunale di Forza Italia, Alessandro De Chirico.
