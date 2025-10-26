Beppe Bergomi a Sky Calcio Club commenta quanto accaduto sabato sera tra Napoli e Inter al Maradona: “Il gigante nella comunicazione è Chivu e non Conte. Un gigante nella comunicazione. Prima della partita esaltando chi c’era prima di lui (Inzaghi, ndr) e dopo la partita non prendendo alibi, con un’educazione pazzesca. Siamo in un mondo di incoerenti, pensavo che tu Fabio (Caressa, ndr) facessi vedere Chivu. Dovevi mostrare Chivu non Conte, il gigante è Chivu. Quello è il messaggio che deve passare. Un gigante in assoluto, siamo un mondo di incoerenti, quei valori lì non li facciamo più passare.

Io in Napoli-Inter ho visto un unicum. Non ho mai visto dare un rigore da un guardalinee. Poi il Napoli ha vinto con merito eh, non cambio idea sull’Inter. L’Inter sa giocare bene a calcio, finché non si sporcano. Poi quando si sporcano è così da 4 anni la situazione. Non è mai stata la più forte la ma più brava, quello che dico da 4 anni. Appena si è sporcata la partita, ha perso. E così non si vincono i campionati e infatti fa più strada in Europa. Il Bayern è più forte dell’Inter, il Barcellona è più forte dell’Inter, ma l’Inter ha vinto perché è stata brava. La difesa dell’Inter è brava nelle letture, ma è lenta”.