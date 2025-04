L'ex capitano dell'Inter Beppe Bergomi , intervenuto a Sky Calcio Club, ha analizzato così il Bayern Monaco, prossimo avversario dei nerazzurri in Champions League: "Il Bayern viene ad aggredirti molto alto con con coraggio: ha tanta gente da uno contro uno e attacco alla profondità.Nella loro uscita devi avere coraggio e andare a prenderli: sono queste le situazioni in cui possono soffrire, ma devi andare a prenderli con coraggio.

L'Inter non ha i giocatori da uno contro uno, deve andare con il possesso e con tanti giocatori oltre la palla: è Dumfries che ti dà maggiormente profondità. L'Inter dovrà avere coraggio di palleggiare nella propria metà campo e attrarli: se lanci diretto fatichi, se vai col palleggio puoi trovare la giocata. Ma devi avere coraggio perché verranno a pressarti fortissimo. L'Inter ha difensori bravi e forti, ma non lasciarli a campo aperto: la caratteristica migliore sono le letture, ma se lasci campo dietro vanno in difficoltà. Col Bayern bisogna vincere i duelli".