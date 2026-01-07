FC Inter 1908
Intervenuto negli studi di Sky Sport, Beppe Bergomi, ex capitano dell'Inter, ha parlato così prima della gara contro il Parma
Marco Astori
Intervenuto negli studi di Sky Sport, Beppe Bergomi, ex capitano dell'Inter, ha parlato così prima della gara contro il Parma: "Rispetto alle ultime due è una partita insidiosa: Atalanta e Bologna attaccano in una certa maniera e l'Inter ti destruttura.

Oggi il Parma è una squadra che difende bene di reparto: diventa importante per l'Inter non far giocare Pellegrino. Può essere più pericolosa delle ultime due".

