Intervenuto negli studi di Sky Sport, Beppe Bergomi, ex capitano dell'Inter, ha parlato così prima della gara contro il Parma: "Rispetto alle ultime due è una partita insidiosa: Atalanta e Bologna attaccano in una certa maniera e l'Inter ti destruttura.
Bergomi: “Ecco perché il Parma può essere più pericoloso di Bologna e Atalanta per l’Inter”
Oggi il Parma è una squadra che difende bene di reparto: diventa importante per l'Inter non far giocare Pellegrino. Può essere più pericolosa delle ultime due".
